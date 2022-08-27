Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

27.08.2022 16:06
Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişiyi 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki kişiyi 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ziynet eşyalarını kendisini "jandarma" olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdığını bildiren, Samanlık Mahallesi'nde ikamet eden Orhan G'nin (82) başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelinin, tamponu kırık bir taksiyle mahalleye geldiğini tespit eden jandarma, Orhan G'nin 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının da bir kuyumcuda bozdurulduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla taksi sürücü A.Ü. (28) ile 16 suçtan kaydı bulunan M.E.D. (36) gözaltına alındı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.D. tutuklandı, A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 82 yaşındaki kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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