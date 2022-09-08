Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, aynı zamanda daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan bazı şüphelileri de takibe başladı.

Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaldığı altınların parası ile sosyal medyadan paylaşım yapan hırsızı takipçisi yakalattı - Son Dakika

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