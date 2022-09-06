Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

06.09.2022 09:47
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece geç saatlerde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece geç saatlerde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas- Aydın karayolunda bulunan kontrolsüz kavşakta, Vedat Coşkun idaresindeki 07 NBH 99 plakalı otomobil ile M.İ. idaresindeki 07 AVT 233 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Vedat Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Halil K. ve Niyazi K. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazaya karışması sonucu hurdaya dönen araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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