Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı

16.08.2022 10:17
Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde hasat için tütün tarlasına giden aileyi taşıyan traktöre, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde hasat için tütün tarlasına giden aileyi taşıyan traktöre, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kale ilçesine bağlı Kayıbaşı Mahallesi'ndeki evlerinden tütün kırmak üzere yolan çıkan Mesut N'nin (19) kullandığı traktöre, Tavas-Kale karayolunda ilerlerken aynı yönde arkadan gelen Ş.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan traktör, yolun kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sonrası traktörün römorkunda bulunan tarım işçilerinin yola savrulduğu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen traktörün altında kalan ve otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi. İtfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu sıkıştıkları yerlerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mesut N., A.N, K.N.,,Ç.N., F.N., R.N., E.N., L.N ve otomobil sürücü Ş.K. aynı araçta ile yolcu bulunan İ.F, T.K.,'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasasın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı Mikrokredi kadınlara umut oluyor Mikrokredi kadınlara umut oluyor
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:51:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement