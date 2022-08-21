Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

21.08.2022 14:16
Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Çokgezen'in (28) kullandığı 64 LC 647 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 20 BL 615 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çokgezen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü M.K. ile aynı otomobildeki A.Ç, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Merkezefendi'de Gielo da geldi Merkezefendi'de Gielo da geldi Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi Çaykur Rizespor, Denizli'ye bilendi
Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:24 Fransız Le Figaro gazetesinden, dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan yazısı: Vazgeçilmez konumdalar
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 14:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement