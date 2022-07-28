Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti - Son Dakika
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Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti

28.07.2022 19:43

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kanserden hayatını kaybeden yakınları İpek Demir Arıca'nın cenazesine giderken elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden sürücü Berkay Arıca (32) ile babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın...

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kanserden hayatını kaybeden yakınları İpek Demir Arıca'nın cenazesine giderken elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden sürücü Berkay Arıca (32) ile babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın Arıca (50), memleketleri Elazığ'da toprağa verildi. Eşini defnettikten sonra bu kez yeğeni ve 2 ağabeyini defneden Metin Arıca'nın bitkin olduğu görüldü.

Kaza, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Denizli- Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Muğla yönüne gitmekte olan Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücü Berkay Arıca ile yanındaki babası Necati Arıca'yı Tavas Devlet Hastanesi'ne, amcası Aydın Arıca'yı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Necati Arıca ile oğlu Berkay Arıca ve ağabeyi Aydın Arıca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölen 3 kişinin, Berkay Arıca'nın Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru amcası Metin Arıca'nın 25 Temmuz gecesi kanserden ölen eşi İpek Demir Arıca'nın cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Eşi İpek Demir Arıca'yı Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verdikleri sırada 2 ağabeyi ve yeğeninin kazada öldüğü haberini alan Metin Arıca, otopsinin ardından cenazeleri teslim aldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Arıca'yı yalnız bırakmadı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere Elazığ'a getirildi. Bölge Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Metin Arıca'nın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Müftüsü Selami Aydın ve ölenlerin yakınları katıldı. Eşinin ardından yeğeni ve 2 ağabeyini kaybeden Metin Arıca'nın bitkin olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Berkay, Necati ve Aydın Arıca'nın cenazeleri defnedilmek üzere Keban ilçesine bağlı Sağdıçlar köyüne götürüldü.


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Kaynak: DHA

İpek Demir, Denizli, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti - Son Dakika
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