Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 3 ölü
Son Güncelleme: 18.09.2023 15:33
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Şandede ve bisiklet sürücüsü Adem Gökin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil yolcusu Hatice Şandede ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
MEZARLIĞA SAVRULDU
Mehmet Şandede (45) idaresindeki otomobil, Karahisar Mahallesi'nde, Adem Gökin'in (69) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, sürücüler Şandede ile Gökin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hatice Şandede ise (43) kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA