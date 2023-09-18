Denizli\'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

MEZARLIĞA SAVRULDU

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehmet Şandede (45) idaresindeki otomobil, Karahisar Mahallesi'nde, Adem Gökin'in (69) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücüler Şandede ile Gökin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hatice Şandede ise (43) kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.