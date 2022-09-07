Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

07.09.2022 10:58
Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma uçması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma uçması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesinde Muğla makası yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'tan Antalya'ya doğru seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 45 KY 688 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazaya şahit olan bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisindeki 3 yaralının kurtarılması için olay yerine giden Tavas ve Cankurtaran itfaiye ekipleri hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla mücadelesi sonrası sürücü ve yolcu konumundaki 2 yaralı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan çıkarılan yaralılar, farkı hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Sürücünün ise kaza sonrası durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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