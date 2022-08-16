Kale Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ve tarım işçilerinin bulunduğu römork devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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