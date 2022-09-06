Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

06.09.2022 11:08
Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Vedat Coşkun'un kullandığı 07 NBH 99 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında M.İ. yönetimindeki 07 AVT 233 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Coşkun ile otomobilde bulunan Halil K. ile Niyazi K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.İ. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kızılcabölük, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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