Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü - Son Dakika

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Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü
33 dakika önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü (1)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü (1)
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