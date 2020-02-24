Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü - Son Dakika

Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü

33 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü (1)

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü (1)

Denizli'nin tavas ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı; 3 ölü

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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