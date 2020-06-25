Denizli'nin tescilli "Kale Biberi"nde hasat zamanı - Son Dakika

Denizli'nin tescilli "Kale Biberi"nde hasat zamanı

Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan ve Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen "Kale Biberi"nin hasadına başlandı.

Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan ve Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen "Kale Biberi"nin hasadına başlandı.

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Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen biberin kilogramı pazarda 10-15 liradan alıcı buluyor.

Geçen yıl 850 dekar alanda yaklaşık 3 bin ton biber yetiştiren üretici, bu yıl bin dekardan 3 bin 500 ton rekolte bekliyor.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tescilli biberi tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İhracata yönelik çalışmalarının da sürdüğünü belirten Sağınç, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz büyük bir özveriyle çalışarak ürünlerini hasat etmeye başladılar. İnşallah verimli bir yıl olur. Kale biberimizin tat ve lezzetini bilen devamlı yemek istiyor. Bu sene biber pazarını genişletip üretim alanlarını da artırarak çiftçi kardeşlerimizin hak etiği kazancı sağlamaları için destek vereceğiz."

Biber üreticisi Ali Kadıkçı da 25 yıldır biber yetiştirdiğini ifade ederek, "Biberi satmakta zorlanmıyoruz ancak sezon sonunda biraz fiyatlar düşüyor. Biber üretiminde başta toprak çok önemli. Her toprakta bu biber olmaz." dedi.

Türkiye, Denizli, Kale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin tescilli 'Kale Biberi'nde hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi

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