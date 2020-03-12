Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi - Son Dakika

Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi

6 saat önce

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Denizli'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi, System.String[]

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Denizli'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentte basın toplantısı düzenleyen Dedeman, Denizli'nin şifa kaynağı Pamukkale, arkeolojik değerleri Hierapolis ve Tripolis, dünya kültür mirasına girmesi beklenen Laodikya Antik Kenti, alternatif sporlara ev sahipliği yapan Honaz Dağı ile yüksek potansiyele sahip bir turizm kenti olduğuna işaret etti.

Kentin 2020 yılında 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamaya hazırlandığını ifade eden Dedeman, "Bizler hep birlikte Denizli'nin barındırdığı kültürel ve doğal mirasa sahip çıkan bir yaklaşımla kentin turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracağız." dedi.

Dedeman Turizm Grubu Otelcilik Genel Müdürü İbrahim Gündüz Yeşil de dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, turizmciler olarak bazı beklentilerinin olduğunu söyledi.


Turizmciler olarak konaklama vergisinin ötelenmesini istediklerini aktaran Yeşil sigorta primlerinde de destek beklediklerini aktardı.

Laodikya, Denizli, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, hastaneye gittiğine inanmayıp kendisini darp eden yurt müdüründen şikayetçi oldu
Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:38 OMÜ'de "14 Mart Tıp Bayramı" sergisi
21:37 Balıkesir'de İyilik Ödülleri Fatma Cavlı ve Namık Tuncel'in oldu
21:36 Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)
21:36 Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu
21:36 Süper Loto çekildi (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:41:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]