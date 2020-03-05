Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı - Son Dakika

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

6 saat önce

Denizli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı, System.String[]

Denizli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek rakımlı Tavas, Kale ve Çameli ilçelerinde lapa lapa kar yağdı.


Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tavas, Kale ve Çameli ilçelerinde bahar mevsiminin ilk günlerinde yağan kar yağışı şaşkınlığa neden olurken yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe belediye ve karayolları ekipleri yollarda biriken karların her hangi bir olumsuzluğa neden olmaması için temizlik çalışması başlattı. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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