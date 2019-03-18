Son Dakika Haberleri: Denizli Nüfusunun 109 Bin 696'sı Yaşlı Nüfustan Oluşuyor

Denizli Nüfusunun 109 Bin 696'sı Yaşlı Nüfustan Oluşuyor

29 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı.

Denizli Nüfusunun 109 Bin 696'sı Yaşlı Nüfustan Oluşuyor, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de yaşayan 1 milyon 27 bin 782 kişinin 109 bin 696'sının yaşlı nüfustan oluştuğu belirtildi.

65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2018 yılında yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 8,8 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 18,3 ile Sinop oldu. Denizli ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 28. il oldu. 2018 yılında Denizli'de yaşayan 1 milyon 27 bin 782 kişinin 109 bin 696'sı yaşlı nüfustan oluştuğu gözlendi.

Denizli'de yaşayan 515 bin 673 kadının yüzde 12'si 65 ve daha yukarı yaşta olduğu kaydedildi.

Denizli'de yaşayan 512 bin 109 erkeğin yüzde 9,4'ü 65 ve daha yukarı yaşta olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel
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