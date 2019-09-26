Son Dakika Haberleri: Denizli, nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı
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Denizli, nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı

2 gün önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı.

Denizli, nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697'si ücretli, 460 bin 154'ü ise ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti.


TÜİK tarafından yayınlanan istatistiki verilerek göre, Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze 2 ören olduğu belirtildi. Kentte bakanlığa 2 müzede toplamda 35 bin 927 eser, bir özel müzede ise 2 bin 111 eser olduğu kaydedildi. Denizli'de müzelere bağlı tek yapıdan oluşan 857 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 271 adet de sit alanı olduğu aktarıldı.


Denizli'de 2018 yılında 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697'si ücretli, 460 bin 154'ü ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti. Kentte ayrıca 107 bin 632 adet müze kart satıldığı da ifade edildi.


Nüfusu son verilere göre, nüfusu yaklaşık 1 milyon 30 bin olan Denizli nüfusu 2018 yılından nüfusunun iki katında fazla turist ağırladı. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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