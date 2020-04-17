Denizli nüfusunun 248 bin 511'i çocuklardan oluşuyor - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, Denizli'nin 1 milyon 37 bin 208 olan nüfusunun 248 bin 511'inin 0-17 yaş gurubu çocuklardan oluştuğu belirtildi.



TÜİK verilerine göre, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24'ünü çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24'ünü oluşturdu.



Denizli'de çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 66 bin 173'ünün "0-4" yaş grubu, 69 bin 38'inin "5-9", 71 bin 807'sinin "10-14" ve 41 bin 493'ünün ise "15-17" yaş grubundaki çocuklar oluştuğu kaydedildi.



2019 yılında Denizli'de bulunan 137 koruyucu ailenin yanında 174 çocuk olduğu aktarıldı. - DENİZLİ