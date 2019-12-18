Denizli o babadan açıklama çocukları kaçırmadım anneleri teslim etti - Son Dakika

O babadan açıklama: Çocukları kaçırmadım anneleri teslim etti

ANTALYA'dan, boşanma davaları süren Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (32) yanındaki yaşları 4 ile 5 yaşındaki çocuğunu kaçırarak Denizli'de Suriyeli bir ailenin yanında sakladığı ileri sürülen Bekir A. (35), hakkındaki iddiaları yanıtladı. Bekir A., çocuklarını kaçırmadığını, annelerinin bakamadığı gerekçesiyle kendisinin teslim ettiğini belirtip, "Evlenmeden önce gazinolarda çalışmış, benden bunu gizledi. Öğrenince kavga ettik. Bu yüzden daha önce de çocuklarımı Rusya'ya kaçırdı. İkinci kez kaçırmasına izin veremem. Çocuklarımı kaçırmadım, kendisi bana teslim etti" dedi.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocuğu Irmak Liona A. (5) ve Edgar A.'yı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A.'ı buldu.

Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir A. da gözaltına alındı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde çocukları sakladığı ortaya çıktı. Bulunan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüphelilerden Bekir A. çocuklarını 'zorla alıkoyma ve kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet koruması altına alınan Irmak Liona A. ve Edgar A.'nın Türkiye'ye gelecek olan annelerine teslim edileceği bildirildi.

'GAZİNOLARDA DANSÖZLÜK YAPMIŞ, KONSMATRİS OLARAK ÇALIŞMIŞ'

Serbest bırakılan maden mühendisi olan baba Bekir A., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Rus eşi Ekatarina Efimova ile 2014 yılında Mersin'de bir otelde tanıştıklarını, kendisini Rus gazeteci olarak tanıttığını ve Türkiye'de turist olarak bulunduğunu söylediğini ileri süren Bekir A., "Evlendikten sonra İstanbul'da yaşamaya başladık, Şu an 5 yaşında olan kızımız Irmak Liona'nın dünyaya geldi. Ardından eşim Edgar'a hamile kaldı. O dönemde eşimin eşyaları arasında dansöz kıyafetleri buldum. Daha sonra internette yaptığım araştırmada eşimin benimle evlenmeden önce Adana'da, Samsun'da Antalya'da gazinolarda dansözlük yaptığını ve konsomatris olarak çalıştığı dönemdeki fotoğraflarıyla karşılaştım. Tüm bunları benden gizledi. Bunun hesabını sorunca da kavga ettik" dedi.

'ÇOCUKLARIMI RUSYA'YA KAÇIRDI' İDDİASI

Kavgalarının ardından eşinin kızını da alarak, hamile halde Rusya'ya kaçtığını ileri süren Bekir A. şöyle devam etti:

"Oğlumun doğduğunu, emeklediğini bile göremedim. Yaklaşık 2 yıl uğraşmama, yalvarmama rağmen Rusya'dan dönmedi. O dönem Türkiye ile Rusya arasında uçak krizi vardı. Krizin ardından ben de yanıma yüklü miktarda para alıp, Rusya'ya gittim. Kendisini ikna ettim, Türkiye'ye döndük. Denizli'de yaşamaya başladık. Sürekli tartıştığımız için ben anlaşmalı boşanmak istedim. Kendisi anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların velayetini bana vereceğine dair imza attı. Boşanma davası açtım. Kendisi çocuklarımı alıp, Antalya'ya gitmiş. Kaldıkları otelde buldum. Hatta çocuklar hastaydı. Çocukları sadece çorbayla beslemiş. Bir geliri de yoktu. Bir daha çocuklarımı kaçırmasına izin vermem."

'ÇOCUKLARI BAKAMADIĞI İÇİN KENDİSİ VERDİ, KAÇIRMADIM'

Rus eşi Ekatarina Efimova'nın çocukları kendi isteğiyle verdiğini, kaçırmadığına dikkati çeken Bekir A. "Eşim daha önce çocukları Rusya'ya götürmeyeceğine söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Geçmişini benden sakladı. Ancak, tüm bunlara rağmen ben kendisine, 'Çocuklarımın annesidir' diyerek, hiçbir haksızlık yapmadım. Beni, olmayan ithamlarla suçladı. Hatta tecavüzle bile suçladı. Ancak, savcılık suç olmadığına karar verdi. Antalya'da en son bakamadığı için çocukları bana teslim etti. Hatta çocukları bir ev ve araba karşılığında bana verecekti. Çocukların velayetini bana vermeyeceğine inandığım için evi ve arabayı vermedim. Ceza almam için sürekli koruma kararı aldırıyordu. Çocukları bana bir alışveriş merkezinde teslim etti. Ben de onları alıp İstanbul'a gittim. 8 ay boyunca ona ulaşmak için uğraştım. Kendisi çocukları görmek istemedi" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMI RUSYA'YA KAÇIRACAK'

Kızının ve oğlunun anneleri tarafından Rusya'ya kaçırılacağını, bir daha hiç göremeyeceğinden korktuğunu belirten Bekir A., "Çocuklarımı aldıktan sonra İstanbul'un ardından Denizli'ye geldim. Burada çocuklarımla mutluyduk. Anneleri çocukları görmek istemiyordu. Ailemden hasta olanlar vardı. Onların sağlık işleri ile uğraşıyordum O dönemde işçim ve dostum olan Suriyeli ailenin yanına çocukları sadece 2 gün için bıraktım. Onlara güvendiğim için bıraktım. Ancak, Jandarma nasıl bulduysa çocuklarımı alıp götürmüş. Çocukları annelerine teslim edilir ve Rusya'ya götürülürse benim hiçbir hakkım olmayacak. Onları bir daha göremeyeceğim. Devlet büyüklerimiz buna izin vermesin. Çocuklarım annelerine değil bana teslim edilsin. Çocuklarım Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşasın istiyorum" dedi.