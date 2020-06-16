DENİZLİ Odayı seraya çevirip kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

Odayı seraya çevirip kenevir yetiştirmiş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evin odasını seraya çevirip, kenevir yetiştiren 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Karahayıt Mahallesinde bir evde özel düzenek kurularak kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Dün akşam eve operasyon düzenleyen ekipler, Özbekistan vatandaşı B.Z. ile yanındaki B.E.'yi gözaltına aldı. Yapılan kontrolde, bir odanın seraya dönüştürülüp, klima ve damlama sulama sistemiyle donatıldığı, saksılar içinde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Evde yapılan aramada ise 240 gram esrar, saksıda yetiştirilen 16 kök dişi Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Z. tutuklanırken, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.