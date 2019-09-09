Son Dakika Haberleri: Denizli öğrenci kartlarına vize uyarısı!
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Denizli öğrenci kartlarına vize uyarısı!

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin Denizli Öğrenci Kartı'nı vize yaptırması uyarısında bulundu.

Denizli öğrenci kartlarına vize uyarısı!, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin Denizli Öğrenci Kartı'nı vize yaptırması uyarısında bulundu.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yapılan uyarıda Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 30 Eylül 2019'a kadar olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 02 Ekim 2019 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.


Vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait; eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Otogar Kart Dolum Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Binası Kart Dolum Merkezinden yaptırabilecekleri belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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