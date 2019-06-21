Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi 17 yaralı
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DENİZLİ Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi 17 yaralı

1 saat önce

Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi 17 yaralıDENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 17 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi 17 yaralı
DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 17 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Honaz dağı Cankurtaran Milli Parkı yolunda meydana geldi. Adnan Er, yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüsle, Milli Park'tan Denizli'ye giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, yolun dışına çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yana yatan midibüsteki yaralı öğretmenler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kırılan camlardan çıkarıldı. Kazada 14 öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu ve 1 şoför olmak üzere 17 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada öğretmen çocuğu olan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan öğretmenlerin Hürriyet Ortaokulu'nda görev yaptığı, yıl sonu nedeniyle 'Doğa'da öğreniyorum' etkinliği kapsamında milli parka hem piknik hem de eğitim amacıyla gittikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZLİ Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi 17 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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