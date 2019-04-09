Denizli Ortaokul Öğrencisinin İntiharının Nedeni Bilgisayar Oyunu Mu
2 saat önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K.'nin (Karakuzu), inşaat halindeki bir binada tavana asılı cesedi bulundu.
Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Nuri Enes K.'nin (Karakuzu), inşaat halindeki bir binada tavana asılı cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin ölümünde, oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin dün (pazartesi) akşam eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K. gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Bugün arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice
Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki bir binanın bodrum katında Nuri Enes K.'nin tavana asılı cesedini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.Nuri Enes K.'nin dün okuldan kaçtığı, daha sonra öğretmenleri tarafından bir internet kafede bulunarak okula geri götürüldüğü öğrenildi. Saat 15.00'te okulundaki kursuna girmeyen, yine internet kafeye gittiği belirlenen Nuri Enes K.'nin ölümünün nedeni araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin bir aydır sürekli olarak internet kafeye giderek online oyunlar oynadığının belirlendiği de kaydedildi. Nuri Enes K.'nin internet kafede sürekli aynı bilgisayarda oyun oynadığı, genellikle savaş oyunlarını tercih ettiği öğrenilirken, bu bilgisayarın hard diskine incelenmek üzere el konuldu. Nuri Enes K.'nin ölümünde oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin daha önce de okul bahçesindeki demirlere kendini iple asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
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