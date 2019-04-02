Son Dakika Haberleri: Denizli Otizm Derneği Başkanı: İçi Boş Farkındalık Çalışmalarından Yıldık

Denizli Otizm Derneği Başkanı: İçi Boş Farkındalık Çalışmalarından Yıldık

44 dakika önce

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, "İçi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz" dedi.

Denizli Otizm Derneği Başkanı: İçi Boş Farkındalık Çalışmalarından Yıldık, System.String[]
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan  Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, "İçi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz" dedi.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda pankartlar taşıyarak, farkındalık yürüyüşü yaptı. Otizme dikkat çekmek için mavi renkte tişört giysp, şapka takan çocuklar ellerinde balonlar taşıdı. Otizmli öğrencilerin yer aldığı mehter takımının şarkılar ve marşlar çaldığı etkinlikte konuşan Denizli Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, Otizm Eylem Planı'nın 3 yıl önce Resmi Gazete'de yayınlanmasına rağmen hayatlarına dokunan bir fark göremediklerini söyledi. Dinç, "Farkındalık denilen şey önemli bir şey ama bizler otizm hakkında içi boş farkındalık çalışmalarından yıldık artık. Hayatımızda gerçekten fark yaratacak, çocuklarımızın hayatını değiştirecek uygulamalar görmek istiyoruz. Mevzuatlar açısından baktığımızda Türkiye gerçekten iyi fakat uygulamalarda her aşamada ayrımcılık yaşıyoruz. Bu ayrımcılık eğitimde de, sosyal hayatta da sanatta da ve sporda da var" dedi.

Toplumun tüm kesimlerinde otizmlilere yer açılması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Denizli Otizm Derneği olarak bizim temel hedefimiz, otizmli bireylerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesi. Ne yazık ki belli gelişmeler ve ilerlemeler olmasına rağmen, otizm alanında çok büyük gelişmeler olduğunu söylemek mümkün değil. Devletin üst kademelerinde bu konuda iyi niyetli çalışmalar var ancak bu çaba alt kademelere yansımıyor. Sadece farkında olmak değil, hayatlarında otizmlilere yer açmak gerektiğini toplumun bütün kesimlerine hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:11 Kaynak: DHA

Karaman, Denizli, Güncel
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