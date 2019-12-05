Son Dakika › Güncel › Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı - Son Dakika
Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı
6 saat önce
DENİZLİ Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı (AİLE RÖPARTAJI)
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
DENİZLİ Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı (AİLE RÖPARTAJI)
Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir