Son Dakika Haberleri: Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı
Son Dakika Güncel Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı - Son Dakika

Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı

6 saat önce

DENİZLİ Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı (AİLE RÖPARTAJI)

DENİZLİ Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı (AİLE RÖPARTAJI)

Denizli otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
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