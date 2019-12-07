Denizli otizmli çocuklar yararına konser

Otizmli çocuklar yararına konser

DENİZLİ'deki Özel Pamukkale Eğitim Vakfı Okulları (PEV) öğrenci, öğretmen ve okul personelinden oluşan 'Müsaadenizle Çocuklar' korosu, otizmli çocuklar için sahneye çıkarak konser verdi. Konserden elde edilen gelir, otizmli bireylerin eğitim gördüğü bir okula bağışlandı.

PEV Okulları öğrenci, öğretmen ve okul personellerinden oluşan 'Müsaadenizle Çocuklar' korosu, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde otizmli çocuklar yararına sahne aldı. Koroya sahnede Tekil-A isimli rock grubu da eşlik etti. Şarkılarını otizmli çocuklar için seslendiren 70 kişilik ekibin performansı, izleyenlerin beğenisini kazandı. Salonun tıklım tıklım dolduğu konserde, müzik ziyafeti sunan koro, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden ve ünlü şarkıcıların eserlerine yer verilen konser, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konserden elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitim gördüğü Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne bağışlandı.

KUMBARADA TOPLAYIP HEDİYE ETTİLER

Konserde, PEV Okulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, 'Farkındalık Kumbarası' ile otizmli öğrencilere destek oldu. Öğrenciler hazırladıkları büyük bir kumbara içerisinde toplanan oyuncak ve gelirleri, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki öğrencilere armağan etti. Pamukkale Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, okul öğrenci ve öğretmenlerinin 2 ay boyunca bu etkinliğe hazırlandığını belirterek, Bugün yaptığımız gösteriyle, otizmli çocukların durumları ile ilgili farkındalık yaratmak istedik. Bunu eğitimin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız daha eğitim aşamasında, farklı doğan bireylerle yaşamanın nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorlar dedi. Koroda yer alan öğretmenlerden Gülden Gerelioğlu, otizmli çocuklara destek olmak için öğrenci ve öğretmenler olarak bu geceyi düzenlediklerini söyledi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ceylin Gülgüner ise bu gece için kendisini çok hazırladığını, otizmli çocuklara yardım ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.