DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar - Son Dakika

DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

7 saat önce

Otobüs terminalinde mahsur kaldılarDENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, otobüslerle şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurula başvurup, seyahat iznini aldıktan sonra otobüsle şehir dışına çıkabilecek. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantının ardından şu kararları aldı

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının, Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek.

TERMİNALDE MAHSUR KALDILAR

Şehirlerarası otobüs yolculuğunun koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırılmasının ardından Denizli Otobüs Terminalindeki şirketler de yolcu bulamayınca otobüs seferlerini iptal etti. Saat 17.00'den sonra terminalden otobüs çıkışı yapılmadı. Otobüs terminali ilk kez sessizliğe büründü. Terminal içindeki otobüs firmaları acentelerini naylonla kapattı. Terminalin alt katında hareket eden ilçe seferleri yapan minibüsler de polisler tarafından sıkı denetim yapıldı. Polisler minibüs içini de kontrol ederek yolcu sayısı ve mesafe kuralını denetledi. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular, seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Yolcular terminalde memleketlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken, çaresizce beklemeye başladı.

'HASTA ZİYARETİ İÇİN GELDİM, MAHSUR KALDIM'

Yasemin Tekeli, Kocaeli'ye gitmek istediğini ancak otobüs bulamadığı için terminalde mağdur olduğunu belirterek, Kocaeli'ye gidemiyorum. Kocaeli'de çalıştığım yerde işten çıkaracaklar belki gidemedim diye. Sabahtan beri ağlıyorum. Çay içecek param yok. Sabaha kadar burada oturmak zorunda kalacağım. Şehri de tanımıyorum. Kadın başıma mescitte sabahlamayı düşünüyorum dedi.

Leyla Kutlu, havayolu uçuşlarının iptal edilmesi sonucu otobüsle Antalya'ya gitmek istediğini ancak otogarda kaldığını ifade ederek, İzmir- Antalya arası uçak biletim vardı. Uçuşlar iptal edildi. Otobüsle şansımı denemek istedim. İzmir'den aktarma yapabilmek için Denizli'ye geldim. Neticede otobüs bulamadım, burada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum diye konuştu.

OTOSTOP YAPARAK GELDİĞİM DENİZLİ'DE MAHSUR KALDIM'

Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş ise, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını ifade ederek, İzmir'den havayoluyla Kayseri'ye gitmek için bilet aldım ancak uçuşlar iptal oldu. İnternetten Denizli'den Kayseri'ye otobüs bileti buldum ve satın aldım. Otostop yaparak, İzmir'den Denizli'ye geldim. Denizli terminalinde otobüs bulamadım ve mahsur kaldım. Ailemin Kayseri'den buraya gelmesi mümkün değil ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük olasılıkla yine otostopla Muğla'da dönmeye çalışacağım. Arkadaşlarımın yanında kalmayı düşünüyorum ifadelerini kullandı.

DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

Kayseri, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:59 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
20:42
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Koronavirusten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi         
18:37
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 04:01:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]