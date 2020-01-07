Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralıDenizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Serinhisar Acıpayam Karayolu'nda meydana geldi. Nurcan Cankardeş yönetimindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Gökhan İhsan'ın yol kenarına park ettiği 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, annesinin kullandığı otomobilde bulunan 17 yaşındaki Hilal Cankardeş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Nurcan Cankardeş ile diğer aracın sürücüsü Kaçar ve yanındaki Elif Kaçar yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:14 Kaynak: DHA
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