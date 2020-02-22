Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada - Son Dakika

Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

7 saat önce

Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kameradaDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ve polis aracının çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak devrilmesi yer aldı. Ayrıca kamera kayıtlarında kazayı gören vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşması, devrilen polis aracını düzeltmesi de yer aldı. Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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