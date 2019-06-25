Son Dakika Haberleri: DENİZLİ OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

1 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, orta refüje çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, orta refüje çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. 56 yaşındaki Nezihi Aytekin, yönetimindeki 06 FK 8001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Nezihi Aytekin ile birlikte kazada eşi Memnune Aytekin (54), gelini Fatma Aytekin (30), torunları Nisa Aytekin (3) ve Berra Sıla Aytekin (8) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sadece Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZLİ OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:24 Kaynak: DHA
kaza, honaz, otomobil, çocuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]