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Denizli otomobil takla attı 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil takla attı: 2 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Ali Aygören Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Özen idaresindeki 20 R 1582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Takla atan ve karşı şeride geçen otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Özen ve araçta bulunan Melek Özen yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli otomobil takla attı 2 yaralı

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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