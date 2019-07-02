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DENİZLİ Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı

1 saat önce

Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobile sol yan tarafından sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru Murat Aslan yaralandı.

Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobile sol yan tarafından sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru Murat Aslan yaralandı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza bugün saat 14.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 'Yunus' olarak bilinen motorize ekipte görevli polis memuru Murat Aslan'ın kullandığı 20 A 4760 plakalı motosiklet ile aynı yöne seyir halinde olan Tuncay Tarhıl yönetimindeki 20 GP 079 plakalı otomobile sol yan tarafından sürtüp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis memuru Aslan yere düşerken, motosiklet ise yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kolundan ve bacağından hafif yaralanan Aslan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, meslektaşları kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazanın yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
DENİZLİ Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:27 Kaynak: DHA
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