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DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ

17.05.2022 09:13

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, karayolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Dereli, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, karayolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Dereli, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpma nedeniyle bisiklet parçalara ayrılıp, asfalta dağılırken, kaçan otomobilin sürücüsü de aranıyor. Kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Batuhan Demirel'e kullandığı bisikletle karayolunun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü durmak yerine olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı ise karayolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle karayolunun ortasında yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Dereli'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Dereli'nin karayolunun karşısına geçmeye çalıştığını anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ
DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ
DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ
DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ

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Pamukkale, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZLİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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