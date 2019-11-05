Denizli otomobilin çarptığı bisikletli öldü
6 saat önce
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)
KAZA ANI KAMERADA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
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