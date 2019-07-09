Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı

14 dakika önce

Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandıDenizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2...

DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı, System.String[]
Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Denizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine geçen 7 Haziran Pazar günü Buldan-Denizli Karayolu üzerinde önlem olan polis, Buldan ilçe çıkışında süphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki M.T. ve A.E., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Narkotik, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]