DENİZLİ Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı
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Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandıDenizli'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Otomobille 5 bin 190 uyuşturucu hap sevkiyatı şüphelilerinden 1'i tutuklandı Denizli
'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada bagajdaki valiz içerisine gizlenmiş toplam 5 bin 190 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine geçen 7 Haziran Pazar günü Buldan-Denizli Karayolu üzerinde önlem olan polis, Buldan ilçe çıkışında süphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki M.T. ve A.E., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., tutuklandı. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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