Son Dakika Haberleri: Denizli Özel Harekata Taze Kan

Denizli Özel Harekata Taze Kan

12 dakika önce

Denizli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atanan 27 personel, görevlerine başladı.

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Denizli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atanan 27 personel, görevlerine başladı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek mesleğe yeni başlayan polislere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Denizli'nin Türkiye'nin huzurlu, sakin, insanı cana yakın, güler yüzlü, devletine, kanunlara, polisine ve askerine saygılı bir şehir olduğuna dikkat çeken Karahan, "Toplumsal olaylarda ve terörle mücadelede sizlerin ayrı bir yeri var. Onun için de sizlerin daima hazır olması, daima güçlü olmanız, bizim için bir emniyet, güven unsurudur. Denizli'nin asayişi, sükuneti, güvenliği, emniyeti sizlerin omuzlarınızda. Bu görevi en iyi şekilde şehirde, kırda, dağda, bayırda yapacağınıza inanıyoruz." dedi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de Denizli Özel Harekat Şube Müdürlüğünün 2010 yılında kurulduğunu, 56. dönem mezunlarından 27 personelin atanmasıyla genel mevcudun 77 olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Türkiye, Denizli, Güncel
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