Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu - Son Dakika

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu

14.01.2021 17:50
Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu, System.String[]

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer: "Uzun zamandır beklediğim aşıyı şu an yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum" Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr.

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer:

"Uzun zamandır beklediğim aşıyı şu an yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum"

Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin:

" 'Covid geçirenler aşılanmaz' diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir"

DENİZLİ - Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, korana virüsü geçirenler de dahil olmak üzere herkesin gönül rahatlığıyla Covid aşısını yaptırabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı.

Türkiye genelinde bugün itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde ilk aşılar gönüllü olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına uygulandı. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere risk gruplarına göre peyderpey uygulanmaya devam edecek.

"Aşı olabildiğim için çok mutluyum"

Denizli Tekden Hastanesinde Covid aşısını ilk yaptıran hekimlerden olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, branşı itibariyle Mart ayından bu yana Covid hastaları ve riskle hep iç içe görev yaptıklarını belirterek; "Salgın döneminde hem hastaları bilgilendirerek hem de kendimizi mümkün olduğunca koruyarak çok şükür hastalığa yakalanmadık ama uzun zamandır beklediğim aşıyı şuan yaptırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza bu aşıyı yaptırmalarını öneriyorum. Bu aşı inaktif bir aşıdır, bulaştırıcılığı yoktur. Mümkün olduğunca az yan etkisi olan grip aşısına benzer bir aşıdır. Bu aşıyı olabildiğim için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane olarak sağlık çalışanlarının ardından halkın aşılanmasında da aktif görev alacaklarına işaret eden Dr. Şakir Bayur da, "Çevremdeki insanlar ve çoğu hastam, aşıyla ilgili kafalarına takılan tereddütleri bana soruyor. Herkesin kafasında aşı olup olmama konusunda soru işaretleri var. Kesinlikle lütfen herkes aşı olsun. Aşının koruyuculuğuna güvenelim. Her konuda güvensizlik yaşayabiliriz ancak aşı konusunda sağlığımızı korumak için sırası gelen herkesin aşı olmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

"Covid geçirenler de aşı yaptırabilir"

Mart ayından bu yana temizlik personelinden hemşiresi ve doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarının Covid- 19 savaşında en ön sırada yer aldığına işaret eden Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin ise, herkese aşı olmaları önerisini tekrarladı. Dr. Tekin, şu uyarılarda bulundu:

"14 Ocak itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Hastanemizde de korona virüsüne karşı aşı çalışmalarımız başladı. Sağlık çalışanlarına öncelik verildiği için yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu savaşta sağlık çalışanları çok önemli. Bu savaşın birer askeri olan sağlık çalışanlarının yanı sıra savaştan etkilenen tüm halkımız da aşılardan faydalanacaklar. Kendi personelimize yönelik aşılama çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp daha sonra da vatandaşlarımıza aşı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için el birliği ile çalışıyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtulur, eski güzel ve de sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Herkesi endişelenmeden ve çeşitli platformlardaki zihin bulandırıcı açıklamalara kulak asmadan aşı olmaya davet ediyorum. 'Covid geçirenler aşılanmaz' diye yanlış bir algı var. Bu kişilere de aşılama yapılabilir, bunun için bir engel yok. Herkes aşısını gönül rahatlığıyla yaptırabilir"

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu
Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu
Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu
Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Özlem Özer, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor         
17:46
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak         
17:07
Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım         
16:37
Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı         
16:25
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti         
16:15
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 17:55:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hekimler ve sağlık çalışanları aşılarını oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei