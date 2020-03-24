DENİZLİ Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar - Son Dakika
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DENİZLİ Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

6 saat önce

Özür dilemeye gelince gözaltına alındılarDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir fabrikanın yetkilileri ile Gökhan Ç. ve Soner G. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir fabrikanın yetkilileri ile Gökhan Ç. ve Soner G. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Arbede sırasında yanlarında getirdikleri tüfek ateş alan Gökhan Ç. ve Soner G. önce kaçtı, sonra ise özür dileyip, barışmak için tekrar olay yerine dönünce ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gökhan Ç. ve Soner G., bugün saat 16.00 sıralarında, malzeme tedariği yaptıkları Bozburun Mahallesi, 7068 sokaktaki makine üretimi yapan fabrikaya geldi. İddiaya göre, ikili ile fabrika yetkilileri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine giden Gökhan Ç. ve Soner G., bir av tüfeğiyle döndü. Tartışmanın kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede av tüfeği ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNMÜŞLER

İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)

DENİZLİ Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

Merkezefendi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:28 Kaynak: DHA

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