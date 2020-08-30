DENİZLİ Pamukkale'de balonlar Türk bayrağıyla uçtu - Son Dakika

Pamukkale'de balonlar Türk bayrağıyla uçtu

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de uçuş yapan balonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla havalandı.

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan Pamukkale'de, koronavirüs nedeniyle iptal edilen balon uçuşları, 22 Ağustos'ta yeniden açıldı. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 'Beyaz Cennet'i havadan görebilmek için balon uçuşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona biniyor. Turistler, güneşin doğuşunu Pamukkale'nin seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde karşılıyor.

PAMUKKALE SEMALARINDA TÜRK BAYRAĞIYLA UÇTULAR

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Pamukkale'de sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sepetlerine Türk bayrağı takarak uçtu. Milli mücadele zaferinin 98. yıl dönümü nedeniyle, turistlere de Türk bayrakları dağıtıldı. Balon şirketi çalışanları da üzerlerine giydikleri ay yıldızlı tişörtle çalışarak bayram coşkusunu yaşadı. Sazlık mevkiinden havalanan balonlar, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından yere indi.

'TRAVERTENLERİ TÜRK BAYRAKLARIYLA BULUŞTURDUK'

Bir balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, Bugün yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günün verdiği heyecanla bugünkü uçuşlarımızı Türk bayraklarıyla yapıyoruz. Ziyaretçilerimize da dağıttığımız bayraklarla travertenleri Türk bayraklarıyla buluşturduk. Turistler balon uçuşuna katılarak Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti üzerinde gün doğumu manzarasını izleme şansı yakalıyor dedi. Kaplan, sıcak hava balonlarının 800 metre yüksekliğe kadar yükseldiğini, ziyaretçilerin harika bir manzarayı yüksekten izleme fırsatı bulduğunu belirterek vatandaşları Pamukkale'ye davet etti.

'PAMUKKALE'Yİ YUKARIDAN İZLEMEK ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ'

İstanbul'dan tatil için Pamukkale'ye gelen ve balon uçuşuna katılan Zinnur Olgun, Pamukkale doğa harikası bir yer. Pamukkale'yi yukarıdan izlemek çok güzel bir histi. Çok keyif aldım. Çok mutluyum. Ailemle birlikte bu uçuşu yaptığım için çok keyif aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir uçuş yapmaktan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum dedi.