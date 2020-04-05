DENİZLİ Pamukkale'de pazar yerlerinde termal kameralı önlem - Son Dakika

Pamukkale'de pazar yerlerinde termal kameralı önlem

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye, pazar yerlerine, koronavirüs önlemleri kapsamında ısı ölçen termal kameralar yerleştirdi. Ateşi 37.5 dereceden yüksek olanların tespit edilmesini sağlayan kameralar, tüm pazar yerlerinde kullanılmaya başlandı.

Pamukkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde yeni bir uygulama başlattı. Pazar yerlerinin tek noktadan sağlanan giriş çıkışlarına termal kamera yerleştirildi. Kamera sayesinde ateşi 37.5 derece ve üstü olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu kişilerin pazara girişlerine izin verilmezken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendiriliyor.

Maske takma zorunluğu getirilen pazar yerlerinde, bu uygulamaya yönelik denetimler yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkan AK Parti'li Avni Örki, pazar yerlerini gezerek yapılan çalışmaları da yerinde kontrol ediyor.

Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini belirtip, "Salgın hastalığa karşı önem almaya biz de devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak pazar yerlerinde kullanılmak üzere termal ısı ölçerli kameraları hizmete sunduk. Bu noktalara koyduğumuz kameralar sayesinde çoklu geçişlerde bile ateşi 37.5 dereceden daha fazla olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu durumda olan kişileri pazar yerine almıyoruz. Ayrıca pazar esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Vatandaşlarımızın da maskesiz pazara girmemeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Pazarların girişinde el dezenfekte noktalarımız da var. Bu hassas dönemde pazarlarımızdaki esnafımızın sayısının iki katı kadar vatandaşımızın alışveriş yapmasına izin veriyoruz. Pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için halkımızın alışverişlerini farklı zaman dilimlerinde yapmasını rica ediyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR TERMAL KAMERADAN MEMNUN

Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli, uygulama sayesinde pazara giren herkesin ateşinin ölçüldüğünü belirterek, "Bu çok güzel bir uygulama. Koronavirüsün en büyük göstergesi yüksek ateş. Bu cihaz sayesinde ateşi yüksek olanlar tespit edilebiliyor" diye konuştu.

Aynı mahallede oturan Hüseyin Bağcı ise uygulamayı beğendiğini ifade ederek, "Bu kamere sayesinde önemli bir tedbir alınmış oluyor. Koronavirüs ile mücadele konusunda insanların bilinçlenmesi çok önemli" şeklinde konuştu.