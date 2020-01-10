Denizli pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyor - Son Dakika
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Denizli pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyor

6 saat önce

Pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyorUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale'de, yarıyıl bereketi yaşanacak.

Pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale'de, yarıyıl bereketi yaşanacak. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yarıyıl tatilinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu'nda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan, balon ve paraşüt uçuşlarının yapıldığı Pamukkale'ye gelenler, Hierapolis Antik Kenti'ni de gezerek, bölgenin tarihi dokusunu inceleme fırsatı buluyor. 15 günlük yarı yıl tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması hedeflenen Pamukkale'de, turizmcilerin taleplerden memnun oldukları belirtildi.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatilinde Pamukkale'ye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Denizli'ye gelenler, Pamukkale'nin doğal güzelliğini gezdikten sonra Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini gezebiliyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'de konaklayan turistler, 80 kilometre uzaklıktaki Denizli Kayak Merkezi'nde kayak yapabiliyor. Bu turistlerin dolu dolu bir tatil yapmasına imkan sağlıyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki otellerde, yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Denizli'de sadece deniz eksik. Onun dışında iyi bir tatil için tüm olanaklara sahip. Burada doğa harikası Pamukkale'nin eşsiz travertenlerinde yürüyebiliyorsunuz. Kışın kayak yapıp, tarihte yolculuk yapabiliyorsunuz. Yerli turistlerimiz yarıyıl tatilinde Pamukkale'yi ziyaret ettiklerinde dolu dolu vakit geçireceklerdir" dedi.

Denizli pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyor

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:19 Kaynak: DHA
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