Denizli pamukkale'ye 27 yeni çöp kamyonu

Pamukkale'ye 27 yeni çöp kamyonu

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, bünyesine kattığı 27 çöp kamyonunu törenle hizmete aldı.

Pamukkale Belediyesi araç filosuna kattığı 27 çöp toplama ve nakil aracı için hizmete alım töreni düzenledi. Belediye bahçesinde yapılan törene; Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan ve Pamukkale'nin yılda 2.5 milyon turisti ağırladığını belirten Başkan Örkirek, konuklara ve kent sakinlerine temiz bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirtti. Kiralama yerine araçları satın alarak önemli bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Örki, Biz 27 çöp kamyonunu 14 milyon 500 bin liraya alarak, 5 yılda tam 65 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Aldığımız araçlar 14 ayda kendini amorti edecek. Bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız dedi. Vali Hasan Karahan ise, Yeni çöp kamyonları hayırlı olsun. Denizli ülkenin en temiz kentlerinden birisi. Bunu korumak kolay değil ama bunun daha ileri boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Emeği geçen Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Araçları kullanacak olan arkadaşlarımıza da Allah, kaza-bela vermesin diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek araçlar hizmete alındı.