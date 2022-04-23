DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

23.04.2022 14:35
DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

DENİZLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle iki yılın ardından Açıkhava Tiyatrosu'nda coşkuyla kutlandı.

DENİZLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle iki yılın ardından Açıkhava Tiyatrosu'nda coşkuyla kutlandı. Törende çocuklar şarkılar, türküler söyledi, şiirler okudu, halk oyunları oynayıp, bayramı doyasıya yaşadı.

Denizli'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Protokol üyelerinin anıta çelenk koymasının ardından Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu.

Bayram kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in görevini Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencisi Tuğba Kazel'e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ise görevini Atatürk Ortaokulu öğrencisi Elif Yılmaz'a devretti.

En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında öğrenciler ve ailelerin katılımıyla Açık Hava Tiyatrosunda coşkuyla kutlanmıştı. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra bayram yine Açık Hava Tiyatrosu'nda kutlandı. Protokol üyelerinin de katıldığı kutlamada öğrenciler şarkılar ve türküler söyledi, şiirler okudu, halk oyunları oynadı. Minikler bayramı doyasıya yaşadı. (DHA)

DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Pandemi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZLİ PANDEMİ NEDENİYLE VERİLEN 2 YIL ARADAN SONRA DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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