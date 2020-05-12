DENİZLİ Papaz eriğinde hasat başladı - Son Dakika

Papaz eriğinde hasat başladı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan papaz eriğinde hasat başladı. İlçedeki papaz eriği üreticileri, büyük bölümü yurt dışına ihraç edilen ürünlerini, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takarak topluyor.

Sarayköy'de, çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan papaz eriği hasadına başlandı. İnsan iş gücüyle toplanan ve zedelenebilir yapısıyla zahmetli bir süreci olan erik hasadında, dallarından toplanan ürünler kasalara dizilip, çeşitli illere ya da yurt dışına gönderiliyor.

Hasat işleminde, alçaktaki erikler yerden, yüksek kısımlardakiler ise 'cambaz' adı verilen merdivene tırmanılarak toplama işlemi yapılıyor. 2 bin 800 dekar arazi üzerinde papaz eriği üretimi yapılan ilçede, geçen yıllara göre daha düşük bir rekolte bekleniyor. Sulu olması, lezzeti ve sertliğiyle beğenilen papaz eriğinin kilosu, kalitesine göre 6,5- 7 liradan alıcı buluyor. İlçede, koronavirüs nedeniyle tarlalardaki çalışanlar da tedbiri elden bırakmıyor. Üreticiler ve çalışanlar maske takarak erik topluyor.

PAPAZ ERİĞİNE YOĞUN TALEP

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, ilçede üretilen papaz eriğinin Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Papaz eriğinin kalite olarak üst seviyede olduğunu belirten Gemici, "Sarayköy'de yetişen papaz eriği lezzetiyle ön plandadır. İlçemizde üretilen eriğe yoğun bir talep oluyor. Yurtiçinin yanı sıra, yurtdışına da ihraç ediyoruz. Bu yıl yaşanan soğuk nedeniyle rekoltede düşüş olmasını bekliyoruz" dedi.

'BU ERİĞİN TADI BAŞKA HİÇBİR YERDE YOK'

Bahçesinde eşi, oğlu ve kızı ile hasat yapan erik üreticisi Mustafa Esmer, bu yıl rekoltede düşüş yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl erik az. Çünkü erikler çiçek açtığı dönemde etkili bir soğuk yaşandı. 12 dekar alanda erik üretiyorum. Her yıl ortalama 10 ton erik hasadı yapıyordum. Bu sene ise 3 ton rekolte bekliyorum. Eriğimiz, sulu ve lezzetli olması nedeniyle çok talep görüyor. Bu eriğin tadı başka hiçbir yerde yok. İzmir'den Aydın'dan gelip bizden erik alıyorlar" diye konuştu.

Fatma Esmer ise, bu yıl koronavirüs nedeniyle maske takıp erik topladıklarını söyledi. Erik toplamanın zor bir iş olduğunu ifade eden Esmer, hasat döneminde günde 6- 7 saat yorucu bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.