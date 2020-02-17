Denizli park halindeki kamyonet yandı - Son Dakika
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Denizli park halindeki kamyonet yandı

7 saat önce

Park halindeki kamyonet yandıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyonet yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi 3'üncü Sanayi Sitesi'nde park halinde duran 09 KE 143 plakalı kamyonet, bugün saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alev topuna dönen kamyonet, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ancak araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli park halindeki kamyonet yandı

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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