Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün (Perşembe) saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Selim Kaya, kullandığı 20 BEL 93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü Kaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının çevredeki bir iş yeninin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Deniz