Son Dakika Haberleri: Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

7 saat önce

Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdiDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi, System.String[]

Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün (Perşembe) saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Selim Kaya, kullandığı 20 BEL 93 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü Kaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının çevredeki bir iş yeninin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Deniz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:44:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]