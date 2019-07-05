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DENİZLİ Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı

26 dakika önce

Parkta fare zehri içip intihara kalkıştıDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 62 yaşındaki Ferruh M. (Müjdeci), gittiği bir parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı.

Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 62 yaşındaki Ferruh M. (Müjdeci), gittiği bir parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı. Fenalaşıp depodan çıkan Ferruh M. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma giren Ferruh M., Cumhuriyet Parkı'na gitti. Parkın zemininin altında bulunan su tahliye pompasının bulunduğu deponun kapağını açan Ferruh M., aşağıya indi. Burada yanındaki fare zehrini içen Ferruh M., daha sonra fenalaşınca dışarı çıktı.
Parktaki çimlerin üzerinde yarı baygın halde yatan Ferruh M.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ferruh M.'yi, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZLİ Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:38 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Parkı, Merkezefendi, Denizli, Güncel
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