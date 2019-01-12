Son Dakika Haberleri: Denizli Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Denizli Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

1 saat önce

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı.

Denizli Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin ilerleyen trafikte tehlikeli yolculuğu, diğer araç sürücülerini hem korkuttu hem de şaşırttı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda, patenli 6 genç, dün (cuma) saat 19.00 sıralarında, seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunup, akan trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Bir vatandaş o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Şoförün haberi olmadan otobüsün arkasına tutunarak patenle kilometrelerce yolculuk yapan gençleri gören diğer araçların sürücüleri korna çalarak uyardı, ancak gençler uyarılara kulak asmadı. Tehlikeli yolculukta herhangi bir kaza yaşanmaması teselli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Genç, Güncel
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