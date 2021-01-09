Denizli polisi kısıtlamada kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Denizli' hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini yaparak araçları ve sürücüler. kontrol etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama devam ediyor. Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arası uygulanan hafta sonu kısıtlamaları, ekiplerinin titiz çalışmalarıyla aralıksız sürüyor. Kent merkezlerinin giriş, çıkışlarında ve farklı noktalarda uygulanan denetim noktalarında araçlar tek tek kontrol ediliyor. Belgeleri olan sürücüler denetim noktalarından geçerken kısıtlamaya ihlal eden vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Kentte gün içinde yoğun olan cadde ve meydanlar kısıtlamayla beraber sessizliğe büründü. - DENİZLİ