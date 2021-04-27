Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de polis, 'dur' ihtarına uymayıp yaşanan kovalamacada yakalanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Ömer Erdi P.'ye 15 bin lira ceza kesti. Otomobil ise trafikten menedildi.

Polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki YSE Kavşağı'nda hareket halindeki 20 BD 224 plakalı otomobili sürücüsünün tedirgin halinden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ise hızını artırıp, kaçtı. Polis ekiplerince takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Kervansaray Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücü Ömer Erdi P. ile yanındaki 4 kişi yakalandı. Otomobil sürücüsü Ömer Erdi P'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve 'dur' ikazına uymamak suçlarından toplam 15 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten menedildi. Araçta bulunan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Otomobil de çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.