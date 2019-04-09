Denizli Polisinden 1500 Yıllık 'Amuled' Operasyonu

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 yüzyıl dönemine ait olan ve Hz. İsa'dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve 'Amuled' ismi verilen Mısır menşeili 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 yüzyıl dönemine ait olan ve Hz. İsa'dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve 'Amuled' ismi verilen Mısır menşeili 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ellerinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak isteyen şahısları belirleyen ekipler ardından şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı. Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda naylon poşet ve peçeteye sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 adet kitap ele geçirdi.



Ardından kitaplar Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından incelendi.



Kitaplarda 8 kollu haç ve 8 kollu yaldız tasvirleri bulunuyor



Yapılan incelemelerde kitapların el yazması ciltlemesi deri sayfaları erguvan renkli papirüs yapraklardan oluştuğu ve 6. yüzyıl dönemine ait 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Döneminde saray tarafından kullanılan orijinal ve tarihi eser kitapların, Hz. İsa'nın monogamının (simge ve harflerle oluşturulan nakış) bulunduğu, 8 kollu haç ve 8 kollu yaldız tasvirlerinin olduğu belirlendi. Eserlerin Hz. İsa'dan koruma dilenmesi için hazırlanmış, genellikle hastalık, kemgözler ve çeşitli hastalıklardan korunma sağladığına inanıldığı ve Amuled olarak adlandırılan Mısır menşeili eserler oldukları öğrenildi.



Operasyonun ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

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